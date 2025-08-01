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События

Сотрудник акимата Актюбинской области получил срок после разрушения плотины

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 09:46 Фото: pixabay
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области завершил расследование по факту халатности, повлекшей разрушение плотины "Магаджанская" в Хромтауском районе. Итоги озвучили Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Известно, что прорыв плотины стал следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственного сотрудника акимата, который не обеспечил контроль за техническим состоянием гидросооружения, не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии.

"В результате затоплены села Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей".Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что сумма ущерба составила более 211 млн тенге.

"Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы", – подытожили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

7 февраля 2025 года в прокуратуре Хромтауского района Актюбинской области заявили, что директор ТОО, являясь управляющей компанией, из корыстных соображений не принял меры по сбросу воды. Его осудили к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью в сфере водного хозяйства на три года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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