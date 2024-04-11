Оставшиеся без дорог в Актюбинской области села показали с вертолета

10 апреля 2024 года вице-премьер Серик Жумангарин вместе с вице-министром по ЧС Сериком Туленбергеновым, начальником ДЧС региона Нургали Жунусовым совершили облет отрезанных от дорожного сообщения поселков Иргизского района, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в Иргизском районе режим ЧС местного масштаба объявили последним в регионе – 8 апреля.

"Из-за разливов и размытия участков дорог отрезанными остаются 12 населенных пунктов. В Иргизском районе 2637 жилых дома, где проживают свыше 2,8 тыс. семей, из них 1282 дома расположены в райцентре Иргиз", – говорится в сообщении.

Во время остановки в пос. Иргиз Серик Жумангарин обсудил с акимом района Нурланом Кызбергеновым текущую ситуацию по противопаводковым работам. Часом ранее в верховье реки Торгай стала подниматься вода, на ее берегу расположены поселки Мамыр и Нура.

Для понимания масштаба ситуации и возможных угроз новых подтоплений вице-премьер на месте осмотрел состояние дамб в поселках Мамыр в Актюбинской области и Акшыганак в Костанайской области, расположенных выше по течению реки Торгай, а во время облета – общее состояние всего Иргизского района.

Фото: primeminister.kz

По итогам осмотра принято решение укрепить дамбы в поселках Мамыр и Нура Актюбинской области. Для этого в помощь району оперативно были направлены от ДЧС и военной части МЧС РК в Актюбинской области 14 человек и восемь единиц техники (четыре самосвала, два трала и два погрузчика). Расстояние Актобе – Иргиз составляет 430 км, плюс еще 130 км до поселка Мамыр.

Фото: primeminister.kz

Сегодня, 11 апреля, утром техника уже прибыла в Иргиз и в скором времени приступит к работам в Мамыре и Нуре.

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