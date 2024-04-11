Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Оставшиеся без дорог в Актюбинской области села показали с вертолета

Оставшиеся без дорог в Актюбинской области села показали с вертолета, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:24 Фото: Telegram/KZgovernment
10 апреля 2024 года вице-премьер Серик Жумангарин вместе с вице-министром по ЧС Сериком Туленбергеновым, начальником ДЧС региона Нургали Жунусовым совершили облет отрезанных от дорожного сообщения поселков Иргизского района, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в Иргизском районе режим ЧС местного масштаба объявили последним в регионе – 8 апреля.

"Из-за разливов и размытия участков дорог отрезанными остаются 12 населенных пунктов. В Иргизском районе 2637 жилых дома, где проживают свыше 2,8 тыс. семей, из них 1282 дома расположены в райцентре Иргиз", – говорится в сообщении.

Во время остановки в пос. Иргиз Серик Жумангарин обсудил с акимом района Нурланом Кызбергеновым текущую ситуацию по противопаводковым работам. Часом ранее в верховье реки Торгай стала подниматься вода, на ее берегу расположены поселки Мамыр и Нура.

Для понимания масштаба ситуации и возможных угроз новых подтоплений вице-премьер на месте осмотрел состояние дамб в поселках Мамыр в Актюбинской области и Акшыганак в Костанайской области, расположенных выше по течению реки Торгай, а во время облета – общее состояние всего Иргизского района.

Оставшиеся без дорог в Актюбинской области села показали с вертолета, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:24

Фото: primeminister.kz

По итогам осмотра принято решение укрепить дамбы в поселках Мамыр и Нура Актюбинской области. Для этого в помощь району оперативно были направлены от ДЧС и военной части МЧС РК в Актюбинской области 14 человек и восемь единиц техники (четыре самосвала, два трала и два погрузчика). Расстояние Актобе – Иргиз составляет 430 км, плюс еще 130 км до поселка Мамыр.

Оставшиеся без дорог в Актюбинской области села показали с вертолета, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:24

Фото: primeminister.kz

Сегодня, 11 апреля, утром техника уже прибыла в Иргиз и в скором времени приступит к работам в Мамыре и Нуре.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:24
Вода пришла еще в один район Акмолинской области: жителей эвакуировали на вертолете
, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:24

С новостями про паводковую ситуацию в Казахстане можете ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Алматы, пьяная за рулем, арест
Попавшаяся на пьяном вождении алматинка хотела избежать ареста с помощью справки о беременности
сигареты, контрабанда, налоги
Как контрабанда сигарет бьет по карману государства
Атырау, жители покидают город, комментарий
Массово покидают город: в Атырау прокомментировали видео с вокзала
Динара Халдарова
Правительство РК Жумангарин Серик Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: