Спасатель встретил из роддома дочь и супругу на лодке в Актюбинской области

Фото: Instagram/aqtobe_tjd

В Актюбинской области с начала паводка спасатели находятся на непрерывной службе. У одного из них родилась дочь. На выписку из родильного дома он приплыл на лодке, сообщает Zakon.kz.

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