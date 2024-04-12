Спасатель встретил из роддома дочь и супругу на лодке в Актюбинской области
Фото: Instagram/aqtobe_tjd
В Актюбинской области с начала паводка спасатели находятся на непрерывной службе. У одного из них родилась дочь. На выписку из родильного дома он приплыл на лодке, сообщает Zakon.kz.
Об этом 12 апреля 2024 года рассказали и показали в пресс-службе областного ДЧС:
"Пожарный-спасатель Уилского района Аскар Кусаинов встретил свою дочь и супругу из родильного дома на лодке... Из-за отсутствия прямого пути в деревню молодой роженице пришлось переправиться через реку на лодке. Спасатель Аскар встретил свою маленькую дочь и супругу на берегу с букетом".
Пользователи Казнета поздравили спасателя с радостным событием, а также пожелали его супруге и малышке крепкого здоровья.
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