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В РК планируют сформировать оперативную группу, чтобы координировать восстановление жилья

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 19:18 Фото: Акорда
Министерству промышленности и строительства даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Акимам пострадавших регионов срочно предоставить оперативной группе расчеты потребностей в финансировании, а также провести очистку территорий от мусора, вывести остатки разрушенных домов и строений. Необходимо направить в пострадавшие регионы вице-министров сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, водных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, экологии, науки и высшего образования. Кстати, в регионах, которые не попали под паводки, развертывается по моему поручению кампания "Таза Қазақстан". Я уже предупредил всех акимов, что это не единовременная кампания. То есть вышли на субботники, изобразили труд и разошлись? Нет. Теперь по опыту ряда соседних государств нам нужно постоянно работать над озеленением Казахстана и очисткой территории в регионах и в городах", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья в режиме реального времени для граждан. Он также считает необходимым до конца текущего года определить долгосрочную стратегию управления паводками и принять соответствующие программные документы.

В ходе заседания с докладами выступили премьер-министр Олжас Бектенов, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Атырауской области Серик Шапкенов, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Затем он подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах.

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