В РК планируют сформировать оперативную группу, чтобы координировать восстановление жилья
Об этом пишет Акорда.
"Акимам пострадавших регионов срочно предоставить оперативной группе расчеты потребностей в финансировании, а также провести очистку территорий от мусора, вывести остатки разрушенных домов и строений. Необходимо направить в пострадавшие регионы вице-министров сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, водных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, экологии, науки и высшего образования. Кстати, в регионах, которые не попали под паводки, развертывается по моему поручению кампания "Таза Қазақстан". Я уже предупредил всех акимов, что это не единовременная кампания. То есть вышли на субботники, изобразили труд и разошлись? Нет. Теперь по опыту ряда соседних государств нам нужно постоянно работать над озеленением Казахстана и очисткой территории в регионах и в городах", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья в режиме реального времени для граждан. Он также считает необходимым до конца текущего года определить долгосрочную стратегию управления паводками и принять соответствующие программные документы.
В ходе заседания с докладами выступили премьер-министр Олжас Бектенов, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Атырауской области Серик Шапкенов, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.
Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Затем он подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах.
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