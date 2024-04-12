Эксперты оценили возможность затопления защитной дамбы Астаны
Как пишет пресс-служба МЧС РК, заместитель акима г. Астаны Ерсин Кенжебаев, заместитель начальника столичного ДЧС Дастан Алдабеков, а также сотрудники Акмолинского филиала РГП "Казводхоз" посетили и обследовали защитную дамбу города Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль.
"В настоящее время сооружение работает в штатном режиме, ситуация мониторится на особом контроле", – говорится в сообщении.
Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Затем он подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах.
Министерству промышленности и строительства даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства.
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