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Эксперты оценили возможность затопления защитной дамбы Астаны

проверка дамбы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 19:39 Фото: скриншот видео
Сотрудниками столичного ДЧС продолжается мониторинг ситуации паводкового периода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, заместитель акима г. Астаны Ерсин Кенжебаев, заместитель начальника столичного ДЧС Дастан Алдабеков, а также сотрудники Акмолинского филиала РГП "Казводхоз" посетили и обследовали защитную дамбу города Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль.

"В настоящее время сооружение работает в штатном режиме, ситуация мониторится на особом контроле", – говорится в сообщении.


Ранее Токаев поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Затем он подчеркнул необходимость не допускать повышения цен в пострадавших регионах.

Министерству промышленности и строительства даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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