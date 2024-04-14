О состоянии электросетей в Петропавловске и других регионах рассказали в Минэнерго

14 апреля на брифинге в Республиканском информационном штабе официальный представитель Министерства энергетики РК Шынгыс Ильясов рассказал о состоянии электрических сетей в подтопленных регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Спикер рассказал, как устраняли аварию с водоснабжением в Петропавловске.

"Что касается электроснабжения водозабора, обеспечивающего город водой. Электроснабжение 1 подъема водозабора ТОО "Кызылжар Су" осуществляется от 4 линий. В результате резкого подъема уровня воды в реке Есиль и подъема льда 11, 12 апреля были повреждены все 4 питания. Была организована доставка трансформатора и дизель-генератора, но в связи с затоплением насосной, сейчас монтируется новая на озере Пестрое. Электрическая часть смонтирована и подано напряжение. Механическую часть планируют завершить сегодня, примерно к 16:00".

По вопросу электроснабжения Петропавловска: со слов, Ильясова, в настоящее время ограничение потребителей города в электроэнергии снято в полном объеме.

"Накануне около 9:20 часов электрических сетях АО "СевКаз РЭК" лед повредил промежуточные опоры. В 14:38 ограничения по обеспечению электроэнергией были сняты почти в полном объеме, в 20:45 электроснабжение города было восстановлено полностью".

В Костанайской области число людей без электричества сократили с пяти до одной тысячи. В Актюбинской области - с 5,5 тысяч до 103. В Западно-Казахстанской области количество человек без света удалось сократить в четыре раза, а в Атырауской области – в три раза.

В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие более 9 000 специалистов энергетиков, 2 145 единиц специальной автотехники. В наличие 414 мобильных источников электроэнергии.

В ближайший период предстоит восстановить 1 867 опор линий электропередачи разных классов напряжений. Все необходимые материалы для ликвидации последствий имеются.

Ранее о том, что в Петропавловске восстановили водоснабжение сообщил первый вице-премьер Роман Скляр.

12 апреля паводки дошли до Петропавловска и оставили город без питьевой воды. В тот же день аким Петропавловска Серик Мухамедиев извинился за предоставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал, что делают коммунальные службы для устранения проблемы.

13 апреля в Петропавловске начали подавать питьевую воду. Давление в системе постепенно поднимается. После нормализации давления вода будет подана во все дома.