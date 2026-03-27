События

Алматы накрыла настоящая весна: жара до 27° придет в город

прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 16:30 Фото: pixabay
В Алматы установилась теплая и солнечная погода, которая сохранится и в ближайшие дни. По данным синоптиков, конец марта и начало апреля пройдут без осадков, а температура воздуха приблизится к летним значениям. РГП "Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз на неделю.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Светланы Аманкуловой, конец марта и начало апреля обещает благоприятную и почти жаркую погоду.

"Синоптические процессы будут проходить медленно. Антициклон, занимающий центральные и южные районы республики, будет смещаться на восток и терять свою силу", – отметила инженер-синоптик.

По ее словам, всю неделю будет малооблачно, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют слабый ветер от штиля до 3-8 м/с.

"Температура воздуха будет постепенно повышаться в ночные часы от 7-9 до 13-15 градусов, днем от 20-22 до 25-27 градусов тепла", – добавила представитель Гидрометцентра.

Прогноз погоды по Алматы на 28 марта – 3 апреля 2026 года.

28 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

29 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

30 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

1-2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

Ранее в "Казгидромете" рассказали, какой будет погода по Казахстану на ближайшие три дня – 28, 29 и 30 марта 2026 года. Из него следует, что на республику обрушатся жара до +30°С, дожди с грозами, сильный ветер, местами с пыльной бурей и туманы.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
