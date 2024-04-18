Омбудсмен сделал заявление по закону о защите детей и женщин

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев назвал откровенным фейком распространяемое в Казнете мнение о том, что новый закон о защите детей и женщин будет способствовать отъему детей, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подписал закон, направленный на защиту института семьи, детей и женщин.

"Поправки разработаны по итогам их предварительного широкого обсуждения на различных площадках с активным участием всего гражданского общества. В первую очередь это нововведение направлено на защиту семьи", – отметил Ластаев.

В частности, по его словам, в ст. 2 Кодекса "О браке и семье" внесены дополнения о защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей.

"Нравственное и духовное воспитание детей должно проводиться в духе уважения к национальным и традиционным ценностям. В новом законе есть и другие поправки, но, полагаю, именно эти положения дают стратегический государственный ориентир. Поэтому любые альтернативные суждения по этому поводу беспочвенны, а распространяемое мнение о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей, – откровенный фейк. Нет никаких сомнений: Казахстан – только за традиционные национальные семейные ценности и за сохранение института семьи!" – заявил обмудсмен.

Во-вторых, продолжил он, новый закон защищает наших детей от педофилов.

"Может быть, это самая долгожданная мера, которая будоражила все общество при появлении сообщений о надругательствах над малолетними. Теперь за это посадят пожизненно. То же самое и за убийство маленьких детей. Поскольку подобные новости людьми воспринимаются особенно остро, то можно уверенно говорить, что весь народ Казахстана будет приветствовать самое серьезное ужесточение наказания таких преступников", – считает Ластаев.

В-третьих, вводится новое наказание даже за приставание сексуального характера к детям возрастом до 16 лет вплоть до ареста на 40 суток.

"С момента введения в действие поправок недвусмысленные прикосновения к детям, непристойные предложения и др. перестанут быть безнаказанными. Дети и их родители почувствуют себя в своей стране более защищенными. В-четвертых, введен новый состав преступления за пропаганду самоубийства. Эта мера позволит не только законодательно блокировать появляющиеся многочисленные сайты, каналы, чаты, группы суицидальной направленности, но и привлекать их организаторов вместе с пособниками к ответственности до 5 лет лишения свободы", – продолжил Ластаев.

По бытовому насилию совместной победой государства с гражданским обществом стала его криминализация, считает омбудсмен.

Теперь за побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкий вред здоровью, вводится наказание от штрафа в 80 МРП до 50 суток ареста. За легкий вред здоровью человека могут оштрафовать от 200 МРП до лишения свободы на срок до двух лет.

"Однако самое, на наш взгляд, важное нововведение – это возможность установления таких особых требований к нарушителю, как запрет на совместное проживание с жертвой. Само принятие этих поправок на деле демонстрирует единство госорганов и гражданского общества, эффективную работу Концепции слышащего государства по построению Справедливого Казахстана", – резюмировал омбудсмен.

17 марта 2024 года Минпросвещения опровергало фейк о том, что в новом законе будут нормы, позволяющие государственным органам забирать детей из семей.