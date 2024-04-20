Премьер поручил усилить поддержку молодых талантов

20 апреля 2024 года Олжас Бектенов посетил павильон ЭКСПО, где осмотрел цифровую инфраструктуру технопарка Astana Hub, ознакомился со стартап-проектами и поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства осмотрел инновационную экосистему Astana Hub. Ключевые задачи хаба – привлечение талантов, обучение, содействие в развитии бизнеса и поддержка экспорта IT-технологий. На сегодня успешно реализуется программа Tech Orda, инициированная президентом. Ее задача – подготовить 20 тыс. IT-специалистов к 2025 году. На текущий момент обучение прошли более 15 тыс. учеников, запущено 2 тыс. стартап-проектов.

"Для участников Astana Hub создана специальная благоприятная экосистема. Действуют преференции в виде особого налогового режима, предусматривающего освобождение от уплаты КПН, ИПН и налога на добавленную стоимость по обороту товаров, работ и услуг, реализуемых в Казахстане. Также IT-компаниям предоставляются рабочие помещения и партнерские бонусы. Все эти меры господдержки позволяют им реинвестировать сэкономленные средства в развитие и продвижение проектов. На сегодня в Astana Hub 1400 IT-компаний, которые за прошлый год заработали 400 млрд тенге", – сообщили в пресс-службе премьера.

Также глава Кабинета министров посетил первую в Центральной Азии школу IT-программирования Alem, основанную на принципах взаимного обучения по французской методике 01EduSystem, без учителей и лекций. Образовательный процесс построен на проектах и взаимодействии талантливых студентов друг с другом. На текущий момент Alem имеет более 900 выпускников, которые работают в местных и международных компаниях, стартапах.

Бектенов также встретился с участниками Astana Hub и научными работниками NU, ознакомился с рядом отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта и обсудил перспективы наращивания коммерциализации научных проектов и укрепления коллаборации с реальным сектором экономики.

Стартап Alaqan представляет собой систему бесконтактной оплаты: транзакции можно проводить по распознаванию вен ладони с применением технологии биометрии. Отечественный проект на рынке с 2020 года и на сегодня имеет 3 продукта: Alaqan Pay, Alaqan Mektep и Alaqan HR. У системы Alaqan 100 тыс. активных пользователей, 1,2 млн идентификаций в месяц и $300 тыс. привлеченных инвестиций. Проект прошел акселерацию в Кремниевой долине, в Казахстане его успешно применяют в одной из школ. В планах у разработчиков – дальнейшее масштабирование стартапа в стране и за рубежом. В настоящее время казахстанской разработкой заинтересовались в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Турции, где планируется установить ее в 500 клиниках.

Фото: primeminister.kz

Еще одна разработка в области ИИ – Arlan Biotech. Стартап предназначен для создания нанотел при помощи искусственного интеллекта. Проект стал важным открытием для медицины и фармацевтической отрасли. Нанотела используются при создании диагностических тест-систем, а также в процессе изучения и лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Фото: primeminister.kz Также был представлен проект Higgsfield AI, платформа для создания и редактирования видео на базе искусственного интеллекта. Программа предназначена для более индивидуальных и персонализированных приложений. На данный момент стартап уже привлек $16 млн. Основным инвестором на pre-seed раунде стал Menlo Ventures – один из старейших венчурных фондов в США. Сейчас Higgsfield AI предлагает мобильное приложение Diffuse, основанное на пользовательской модели преобразования текста в видео. Оно может создавать видео с нуля, используя собственные инструменты, среди которых набор предварительно сгенерированных клипов и редактор подсказок.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, премьер-министру презентовали работу казахстанской студии O’games по разработке мобильных игр, известной в мире проектом Car Parking Multiplayer. Сейчас игра насчитывает более 100 млн скачиваний в странах Азии, Европы и Америки. Также были презентованы проекты компании-разработчика мобильных игр Playrix в Казахстане. Playrix является мировым лидером в области разработки мобильных игр, выручка компании за прошлый год составила $2,8 млрд долларов.

Фото: primeminister.kz

"Президент четко обозначил задачу – активизировать цифровизацию экономики и обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта. Цель – обеспечить к 2026 году ежегодный объем экспорта IT-услуг и продуктов на уровне не менее $1 млрд. Сегодня этот показатель составляет $529 млн. У нашей страны есть успехи в области цифровизации. Отечественные IT специалисты в числе лучших, и мы должны дальше помогать им создавать новые прорывные продукты и форсировать экспорт IT-решений", — подчеркнул Олжас Бектенов.