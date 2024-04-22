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В Казахстане приступили к ликвидации искусственных цепочек в энергоснабжении

В Казахстане приступили к ликвидации искусственных цепочек в энергоснабжении, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 13:34 Фото: pixabay
Непродуктивные посредники исключаются из цепочки электроснабжения. Об этом 22 апреля 2024 года Zakon.kz заявили в пресс-службе главы правительства Казахстана.

Согласно данным распространяемого сообщения, правительство приступило к наведению порядка на рынке энергоснабжения.

Основная цель – исключить посредников, необоснованно завышающих конечную стоимость электроэнергии для потребителей.

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова с 1 апреля 2024 года приостановлена работа нерегулируемых энергоснабжающих организаций (далее ЭСО), которые работали на рынке с 2004 года и могли самостоятельно устанавливать размер тарифов для бизнеса и ряда бюджетных организаций.

"При этом прибыльность таких компаний, как показывает анализ, составляла порядка 30-50%, или 5-20 тенге за 1 кВт⋅ч. Полученная прибыль нерегулируемых ЭСО не направлялась на модернизацию энергетической системы", – сказано в публикации.

Также отмечено, что работа по искоренению непродуктивных посредников будет продолжена в рамках нового закона "О теплоэнергетике", который в настоящее время уже одобрен в первом чтении Мажилисом парламента РК.

Для решения существующих проблем на рынке электроснабжения правительством на первом этапе принято решение ограничить деятельность нерегулируемых ЭСО.

"Вторым этапом будет осуществлена передача сферы электроснабжения региональным электросетевым компаниям", – говорится в дополнении.

Эти меры приведут к следующим положительным эффектам:

  • снижение тарифа для юридических лиц, соответственно, снижение нагрузки на бизнес, что обеспечит равные условия и снижение цены конечной продукции для населения;
  • снижение тарифа для бюджетных организаций, что приведет к экономии бюджета и позволит направить сэкономленные средства на социально значимые проекты;
  • увеличение инвестиций в энергетический сектор с минимальным влиянием на тариф для конечных потребителей.

В Кабмине добавили, аналогичная работа будет проведена и в иных отраслях, где отмечается неоправданное завышение цен за счет непродуктивных посредников.

7 февраля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию. Президент констатировал, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла и воды.

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