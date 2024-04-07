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В Атырау прибыла дополнительная гуманитарная помощь

гумпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 14:22 Фото: скриншот видео
7 апреля фонд "BIZ BIRGEMIZ QAZAQSTAN" в лице Перизат Кайрат доставил гуманитарную помощь в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Груз доставлен при поддержке МЧС. Для помощи пострадавшему населению от паводков на борт загружены мобильная кухня с возможностью приготовления пищи на 1000 человек, 10 моторных лодок, 100 ед. насосной техники и 200 тысяч мешков.

"Дополнительная гуманитарная помощь направлена отдельным бортом с генераторами, насосной техникой, спецодеждой, резиновыми сапогами, мешками и другими необходимыми для ликвидации чрезвычайной ситуации товарами", – отмечается в публикации.


Также Фонд направил фуры в город Бейнеу Мангистауской области для поддержки 1200 человек, размещенных в эвакуационном пункте. Для них приобрели товары личной гигиены, продукты питания и одноразовую посуду.

По последним данным, спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области 28 501 жителя, из административного центра – города Кульсары – вывезли из домов 15 тысяч человек.

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