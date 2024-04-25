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Какие автодороги пострадали от паводков в Казахстане

дороги, подтопленные трассы, наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 19:58 Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
В Министерстве транспорта рассказали о ходе восстановления дорог после масштабных паводков, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, вследствие наводнений в Актюбинской области пострадал подход к мосту через реку Иргиз на участке автодороги Самара – Шымкент (км 1132). Оперативные меры позволили закончить восстановительные работы в течение суток.

"В паводкоопасный период в Актюбинской области на участках автодороги Кандыагаш – Шалкар (км 72, км 86) проезд был восстановлен благодаря установке водопропускных труб. В Атырауской области вблизи города Кульсары было размыто дорожное полотно на участках автодороги Доссор – Бейнеу – Актау (км 101-103, км 119-120). По мере спада уровня воды была произведена работа по восстановлению дорожного полотна и 14 апреля был обеспечен проезд по дороге", – говорится в сообщении.
дороги, наводнение, подтопленные трассы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 19:58

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Также сообщается, что совместно с акиматами были произведены вынужденные разрывы дорожного полотна на девяти участках протяженностью 70 метров:

  • в Карагандинской области на 25-м километре автодороги Бастау – Актау – Темиртау;
  • в Павлодарской области на двух участках на автодороге Атамекен – Иртышск – Русская поляна;
  • в Костанайской области на одном участке автодороги Денисовка – Аршалы – Комаровка, км 41;
  • в Северо-Казахстанской области в пяти местах: на двух участках автодороги Жезказган – Петропавловск, км 706 и км 872, на автодороге Булаево – Возвышенка – Киялы – Рощинское, км 208, а также на автодороге Рощинское – Корнеевка – Волошинка, км 14 и Волошинка – Сергеевка – Тимирязево, км 2.
дороги, наводнение, подтопленные трассы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 19:58

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

На сегодняшний день большинство разрывов уже ликвидировано. Все виды работ проводятся в рамках средств, выделенных на содержание дорог.

Ранее сообщалось, что талые воды продолжают топить трассы в трех областях Казахстана.

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