Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вперед в будущее: китайские авто штурмуют рынок Европы

Вперед в будущее: китайские авто штурмуют рынок Европы , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:00 Фото: OMODA&JAECOO
28 апреля в Уху в Китае состоялась презентация новинок бренда OMODA&JAECOO, кроссовера OMODA С7 и внедорожников JAECOO J7 PHEV и J8 PHEV, сообщает Zakon.kz.

OMODA C7

Новенькая OMODA C7 может похвастаться еще более футуристичным и смелым, по сравнению с предыдущими моделями линейки, дизайном и большим комфортом для водителя. Рассчитана на молодую, прогрессивную аудиторию, готовую идти в ногу с бурно развивающимися технологиями.

Обладает широким 3D-дисплеем, визуально адаптирована под элементы гейминга. Быстро разгоняется и удобно припарковывается благодаря 540 градусам обзора – предусмотрен и вид сверху.

У автомобиля плавный ход, даже при преодолении сложных участков дороги не ощущается сильных вибраций. Электрический автомобиль может преодолеть ориентировочно 1200 км без подзарядки, например как расстояние от Франкфурта до Рима. Безопасно и технологично.

Вперед в будущее: китайские авто штурмуют рынок Европы , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:00

Фото: OMODA&JAECOO

JAECOO J7 PHEV и JAECOO J8 PHEV

Впервые были представлены на автовыставке в Пекине. Прогрессивные элегантные внедорожники как для "городских джунглей", так и для выездов на природу. Легкая управляемость, хорошая подвеска и моментальное торможение позволяют без труда преодолевать пересеченную местность, что придется по вкусу, например, любителям выбираться в горы. А удобные сиденья, расположенные на достаточном расстоянии друг от друга, помогут расслабиться и отдохнуть после долгой дороги прямо в салоне авто. Идеально подходят для путешествий в большой компании.

Обе модели гибридные, созданы на основе мировых тенденций экологичности и энергосбережения.

JAECOO J7 будет развиваться на основе интеллектуальной системы полного привода (ARDIS). Особое внимание уделяется мощности, различным режимам энергосбережения, безопасности, интеллектуальным технологиям и максимальному комфорту в условиях бездорожья.

Вперед в будущее: китайские авто штурмуют рынок Европы , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:00

Фото: OMODA&JAECOO

JAECOO J8 PHEV обладает инновационной системой полного привода TORQUE VECTORING, обеспечивающей лучшую проходимость и стабильность на поворотах.

Вперед в будущее: китайские авто штурмуют рынок Европы , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:00

Фото: OMODA&JAECOO

"Созданные в прошлом году бренды OMODA и JAECOO успешно дебютировали на рынке – экспорт за 2023 год составил более 160 тыс. автомобилей в 40 стран мира. Секрет кроется в том, что OMODA & JAECOO – это образец технологий. Автомобили OMODA известны не только своим футуристическим дизайном, но и инновационными интеллектуальными ассистентами, позволяющими молодому водителю чувствовать себя комфортно и безопасно в процессе вождения. А JAECOO своим появлением на рынке изменил стандарты современных внедорожников, следуя мировым трендам экологичности и энергосбережения", – говорит глава дистрибуции OMODA & JAECOO Никита Кормышев.

OMODA & JAECOO – самый быстрорастущий автобренд и первый представитель Chery International, вышедший на европейский рынок.

Вперед в будущее: китайские авто штурмуют рынок Европы , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:00

Фото: OMODA&JAECOO

По состоянию на прошлый год по всему миру было открыто 873 шоурума. Автомобили тепло приняли в Казахстане, России, Турции, Таиланде, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, а не так давно и в Испании. В последней даже планируется построить завод, подписано соответствующее соглашение, что беспрецендентно для китайского автопроизводства.

Официальным дистрибьютором OMODA & JAECOO в Казахстане является ASTER, первый автосупермаркет проверенных автомобилей с гарантиями.

Читайте также

Гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО
Гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО
Аким риддера покинул пост
Аким Риддера покинул пост
Исламский банк развития выделит гранты и финансирование на реализацию водохозяйственны
Исламский банк развития выделит гранты и финансирование на реализацию водохозяйственных проектов
Ирина Мишура
Казахстан Китай Пекин 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Работа
В мире распространяется понятие "тихое увольнение"
Экстрадировали из России мошенника
Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: