Вперед в будущее: китайские авто штурмуют рынок Европы

28 апреля в Уху в Китае состоялась презентация новинок бренда OMODA&JAECOO, кроссовера OMODA С7 и внедорожников JAECOO J7 PHEV и J8 PHEV, сообщает Zakon.kz.

OMODA C7

Новенькая OMODA C7 может похвастаться еще более футуристичным и смелым, по сравнению с предыдущими моделями линейки, дизайном и большим комфортом для водителя. Рассчитана на молодую, прогрессивную аудиторию, готовую идти в ногу с бурно развивающимися технологиями.

Обладает широким 3D-дисплеем, визуально адаптирована под элементы гейминга. Быстро разгоняется и удобно припарковывается благодаря 540 градусам обзора – предусмотрен и вид сверху.

У автомобиля плавный ход, даже при преодолении сложных участков дороги не ощущается сильных вибраций. Электрический автомобиль может преодолеть ориентировочно 1200 км без подзарядки, например как расстояние от Франкфурта до Рима. Безопасно и технологично.

Фото: OMODA&JAECOO

JAECOO J7 PHEV и JAECOO J8 PHEV

Впервые были представлены на автовыставке в Пекине. Прогрессивные элегантные внедорожники как для "городских джунглей", так и для выездов на природу. Легкая управляемость, хорошая подвеска и моментальное торможение позволяют без труда преодолевать пересеченную местность, что придется по вкусу, например, любителям выбираться в горы. А удобные сиденья, расположенные на достаточном расстоянии друг от друга, помогут расслабиться и отдохнуть после долгой дороги прямо в салоне авто. Идеально подходят для путешествий в большой компании.

Обе модели гибридные, созданы на основе мировых тенденций экологичности и энергосбережения.

JAECOO J7 будет развиваться на основе интеллектуальной системы полного привода (ARDIS). Особое внимание уделяется мощности, различным режимам энергосбережения, безопасности, интеллектуальным технологиям и максимальному комфорту в условиях бездорожья.

Фото: OMODA&JAECOO

JAECOO J8 PHEV обладает инновационной системой полного привода TORQUE VECTORING, обеспечивающей лучшую проходимость и стабильность на поворотах.

Фото: OMODA&JAECOO

"Созданные в прошлом году бренды OMODA и JAECOO успешно дебютировали на рынке – экспорт за 2023 год составил более 160 тыс. автомобилей в 40 стран мира. Секрет кроется в том, что OMODA & JAECOO – это образец технологий. Автомобили OMODA известны не только своим футуристическим дизайном, но и инновационными интеллектуальными ассистентами, позволяющими молодому водителю чувствовать себя комфортно и безопасно в процессе вождения. А JAECOO своим появлением на рынке изменил стандарты современных внедорожников, следуя мировым трендам экологичности и энергосбережения", – говорит глава дистрибуции OMODA & JAECOO Никита Кормышев.

OMODA & JAECOO – самый быстрорастущий автобренд и первый представитель Chery International, вышедший на европейский рынок.

Фото: OMODA&JAECOO

По состоянию на прошлый год по всему миру было открыто 873 шоурума. Автомобили тепло приняли в Казахстане, России, Турции, Таиланде, Малайзии, Индонезии, Вьетнаме, а не так давно и в Испании. В последней даже планируется построить завод, подписано соответствующее соглашение, что беспрецендентно для китайского автопроизводства.

Официальным дистрибьютором OMODA & JAECOO в Казахстане является ASTER, первый автосупермаркет проверенных автомобилей с гарантиями.