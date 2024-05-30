Бывший министр цифрового развития РК Багдат Мусин уехал в США. О цели поездки он подробно рассказал на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Бывший чиновник выложил фото со своей семьей из Сан-Франциско 30 мая.

"Уже несколько дней нахожусь в США. Есть определенные цели. Конечно же, как и обещал, пытаюсь совмещать профессиональные вопросы с семейными. В этот раз решили полететь маленьким составом, любимая Дина, младшая доча Бирганым и я", – поделился Мусин.

Несмотря на то, что он уже не руководит цифровым развитием страны, Мусин продолжает интересоваться техническим прогрессом. Поэтому намерен посетить несколько мероприятий, проходящих в эти дни в Bay Area.

"Традиционно встречусь с Digital Nomads (с айтишниками-выходцами из нашего региона, которые находятся в Bay Area) для обсуждения различных социальных инициатив. Встреча будет проходить в стенах созданного нами Silkroad innovation hub. Так как являюсь главой Федерации по спортивному программированию нашей страны, решу несколько организационных вопросов по поводу проведения в сентябре этого года финала Чемпионата мира по нашему интеллектуальному виду спорта в Астане (спортивному программированию). Для этого встречусь с главой ICPC Биллом Поучером и его командой", – продолжил Багдат Мусин.

Кроме того, его младшая дочь в составе школьной команды по робототехнике будет принимать участие в соревнованиях. А старшей дочери, окончившей в этом году школу, Мусин в США собирается помочь определиться с университетом.

"Сейчас уже понимаю, что целей много для одной поездки. Но буду стараться все успеть", – резюмировал он.

30 апреля 2024 года президент Казахстана освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития. Пока он не получил нового назначения. Спустя некоторое время после освобождения от должности в соцсетях пошли слухи, что на Мусина завели уголовное дело. В Антикоре прокомментировали эти сообщения.