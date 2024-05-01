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Какая будет погода в Казахстане 1-3 мая

Какой будет погода в ближайшие дни, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 11:28 Фото: Zakon.kz
Казгидромет представил прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК отметила, что на погоду на большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы: пройдут дожди, на юге и юго-востоке – сильные дожди, на севере, востоке, в центре – сильные осадки в виде дождя и снега.

"По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре – град, на юге, юго-востоке – шквал, на юго-западе, юге, западе – пыльная буря, на севере – туман. Ночью в Северо-Казахстанской области, на западе, севере Акмолинской, Костанайской, северо-западе Актюбинской, на востоке Павлодарской области, на севере в области Улытау ожидаются заморозки 1-6 градусов", – рассказала Алина Исмагулова.

В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. В связи с прогнозом сильных осадков 1-2 мая в Жамбылской и Жетысуской областях, 1-3 мая в Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

Какие метеоусловия обещают казахстанские синоптики 1 мая.

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