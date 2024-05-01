Статистика: почти 14% всех домов в Японии пустуют
Правительственные данные, опубликованные 30 апреля, показывают, что количество пустующих домов, известных как акия, по состоянию на октябрь 2023 года выросло более чем на полмиллиона по сравнению с предыдущим опросом в 2018 году.
В основе проблемы лежит депопуляция сельских районов в сочетании с тем, что многие из тех, кто унаследовал такую собственность, не могут или не хотят в ней жить, ремонтировать или даже сносить ее. Также и города не застрахованы: в городских районах существуют сотни тысяч давно пустующих домов.
Более 4,4 млн обследованных объектов недвижимости доступны для аренды, но долгое время пустовали и в основном находятся вдали от основных населенных пунктов. Статус более 3,8 миллиона экземпляров неизвестен, и только 330 000 из 9 миллионов были выставлены на продажу.
Пустующая земля в Японии облагается более высокими налогами, чем земля со зданиями, что увеличивает финансовое бремя сноса старых домов и заставляет некоторых людей избегать наследования собственности.
Министр промышленности и строительства приказом от 23 апреля внес изменения в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета, выпуска государственных ценных бумаг, реализации жилья гражданам РК, нуждающимся в жилище.