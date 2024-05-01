Статистика: почти 14% всех домов в Японии пустуют

Общая цифра пустующих домов в Японии составляет почти 14%, хотя реальное число может быть больше. По оценкам исследовательского института Номура, в стране насчитывается около 11 миллионов единиц жилья, и в течение десятилетия на их долю может приходиться более 30% домов, сообщает Zakon.kz.

Правительственные данные, опубликованные 30 апреля, показывают, что количество пустующих домов, известных как акия, по состоянию на октябрь 2023 года выросло более чем на полмиллиона по сравнению с предыдущим опросом в 2018 году.

В основе проблемы лежит депопуляция сельских районов в сочетании с тем, что многие из тех, кто унаследовал такую ​​собственность, не могут или не хотят в ней жить, ремонтировать или даже сносить ее. Также и города не застрахованы: в городских районах существуют сотни тысяч давно пустующих домов.

Более 4,4 млн обследованных объектов недвижимости доступны для аренды, но долгое время пустовали и в основном находятся вдали от основных населенных пунктов. Статус более 3,8 миллиона экземпляров неизвестен, и только 330 000 из 9 миллионов были выставлены на продажу.

Пустующая земля в Японии облагается более высокими налогами, чем земля со зданиями, что увеличивает финансовое бремя сноса старых домов и заставляет некоторых людей избегать наследования собственности.

Министр промышленности и строительства приказом от 23 апреля внес изменения в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета, выпуска государственных ценных бумаг, реализации жилья гражданам РК, нуждающимся в жилище.

