Бишимбаева не доставили в суд: причину назвали в МВД

29 апреля 2024 года подсудимого Куандыка Бишимбаева не смогли привезти вовремя в суд. Заместитель министра внутренних дел Айдос Рысбаев в кулуарах мажилиса 2 мая сообщил, что по данному факту проводится служебная проверка, сообщает Zakon.kz.

Они уточнил, что у него нет информации о том, что Куандык Бишимбаев пытался покончить с собой или что ему нездоровилось. Такие версии обсуждали казахстанцы в соцсетях, когда его вовремя не смогли привезти в суд.

"Были технические причины. Сейчас идет служебная проверка по данному факту, после ее завершения до вас доведем информацию. Автомашина может не завестись, сломаться, колесо спустить. То есть в установленное время она по техническим причинам (не завелась – Прим.ред.)", – сказал вице-министр.

29 апреля 2024 года начало прений по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева отложили с 10:00 на 14:30. Причиной стало отсутствие подсудимых в зале судебного заседания.