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Законодательство РК

Мать Бишимбаева выступила в суде

Мать Бишимбаева, суд, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 15:52 Фото: YouTube/Верховный суд РК
3 мая 2024 года продолжились судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова выступила в суде и извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой, cообщает Zakon.kz.

По ее словам, Всевышний уготовил их семье и семье Салтанат огромное испытание.

"Салтанат умерла, и это невосполнимая утрата для родителей, для нас и Куандыка. Каждый день мы молимся за Салтанат. Я, как мать, молюсь за сына. Он совершил поступок, который стал трагедией. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека. Это страшная и невыносимая боль для меня, моего мужа и всех наших родных. Решение, которое примет суд и присяжные, мой сын понесет со смирением и раскаянием", – сказала мать Куандыка Бишимбаева.

По ее мнению, Бишимбаев заслужил наказание, но соизмеримое с тем, что он сделал.

"В своем выступление адвокаты потерпевшей стороны дали негативную характеристику моему сыну. Я считаю, что это было давление на присяжных. (...) Сегодня я прошу суд и присяжных только об одном – не переносить все грехи и беды общества на одного человека, моего сына. Да он не прав, он совершил трагическую ошибку, но линчующая толпа не должна быть ему судьей", – озвучила Альмира Нурлыбекова.

Она также сказала, что как мать потерпела фиаско, полное поражение в своем родительстве.

"Я до конца своих дней буду анализировать, стараться понять в чем были упущения в воспитании с моей стороны. Мы его воспитывали в лучших традициях казахской семьи. У нас была большая дружная семья. В одном доме нас жило пять поколений. Мои дети не видели насилия в семье. Куандык вырос в доброте и любви. Он у нас долгожданный сын, и мы старались ему привить доброту, уважение, ответственность, чувство порядочности. Он всегда бережно и с любовью относился к своим родным", – дополнила Нурлыбекова.

По ее словам, Куаднык Бишимбаев любил Салтанат Нукенову. Все их семье с радостью и любовью приняли ее, и радовались их отношениям.

"Он любил Салтанат и не имел подлого плана убить ее. Приступ ревности, отчаяния, алкоголь и нервное истощение привели его к этой трагедии. Я скорблю как женщина, как бабушка и мать. Простите меня, пощадите моего сына Куандыка, дайте ему хоть крошечную возможность на исправление. Прошу не ради себя, а ради его четырех детей, проявить милосердие при вынесение приговора. Прошу учесть, что трое из его детей не достигли совершеннолетия", – обратилась Альмира Нурлыбекова.

Ранее суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.

Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову.

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