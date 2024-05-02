200 единиц техники прислали из Шымкента в Атырау для борьбы с паводками

Фото: скриншот видео

Из города Шымкента в Атыраускую область прибыло 200 единиц техники для участия в противопаводковых мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

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