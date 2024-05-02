200 единиц техники прислали из Шымкента в Атырау для борьбы с паводками
Фото: скриншот видео
Из города Шымкента в Атыраускую область прибыло 200 единиц техники для участия в противопаводковых мероприятиях, сообщает Zakon.kz.
Мобилизована техника:
- грузоподъемный транспорт – 140 единиц;
- грузовая техника – 40 единиц;
- газели – пять единиц;
- экскаваторы – две единицы,
- бульдозеры – две единицы;
- водовозы – 10 единиц;
- тракторы "Беларусь 80" – две единицы.
"В настоящее время эта техника задействована на работах по сооружению дамб в пригородных селах Дамба, Кызыл балык, Еркинкала, в центре города Атырау, Исатайском, Махамбетском, Индерском районах. Наряду с этим, шесть единиц техники участвует в откачке воды в городе Кульсары". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Ранее депутат Абзал Куспан на пленарном заседании Мажилиса 2 мая высказался о том, кто должен нести ответственность за масштабные паводки в Казахстане.
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