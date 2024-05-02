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200 единиц техники прислали из Шымкента в Атырау для борьбы с паводками

паводки в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 18:59 Фото: скриншот видео
Из города Шымкента в Атыраускую область прибыло 200 единиц техники для участия в противопаводковых мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

Мобилизована техника:

  • грузоподъемный транспорт – 140 единиц;
  • грузовая техника – 40 единиц;
  • газели – пять единиц;
  • экскаваторы – две единицы,
  • бульдозеры – две единицы;
  • водовозы – 10 единиц;
  • тракторы "Беларусь 80" – две единицы.
"В настоящее время эта техника задействована на работах по сооружению дамб в пригородных селах Дамба, Кызыл балык, Еркинкала, в центре города Атырау, Исатайском, Махамбетском, Индерском районах. Наряду с этим, шесть единиц техники участвует в откачке воды в городе Кульсары". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Ранее депутат Абзал Куспан на пленарном заседании Мажилиса 2 мая высказался о том, кто должен нести ответственность за масштабные паводки в Казахстане.

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