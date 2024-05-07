Американец приехал в Кызылординскую область, чтобы найти сведения об отце

Американец Джефф Шайнгольд обратился в департамент полиции Кызылординской области с просьбой найти сведения о своем отце, сообщает Zakon.kz.

Его отец, еврей по национальности, жил в Теренозекском районе (сейчас Сырдарьинский), в 1943 году во время репрессий был арестован, говорится на информационном портале МВД Казахстана.

"В 2022 году я узнал, что мои родители проживали в 1942 году в Казахстане во время Великой Отечественной войны. Они сбежали от нацистов из Польши. Больше никаких сведений у нас не было, кроме протокола суда", – сказал Шайнгольд.

В результате поисков удалось найти документы, хранившиеся в архиве почти 80 лет. Они касались его родителей и брата, похороненного в ауле №6.

Фото: polisia.kz

"Благодаря полицейским мы восстановили детали их жизни с 1942 по 1946 год", – отметил гость из США.

Прибывшая в город Кызылорда супружеская чета посетила место захоронения своего брата и поклонилась земле, где жили родители. Они рассказали историю своей жизни, о родителях для того, чтобы сберечь их дорогой образ, память о них в своих сердцах.

Фото: polisia.kz

В МВД отметили, что в архиве областной полиции хранятся свыше 30 тыс. экземпляров документов. Эти документы очень важны для тысяч людей, ищущих сведения о судьбе родственников, а также для ученых, журналистов, историков для полного восстановления исторической информации.

"Социально-политическая значимость специального архива подчеркивается в письмах не только граждан Казахстана, но и зарубежных стран", – отметили в ведомстве.





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