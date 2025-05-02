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События

Дожди с грозами и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 3 мая

гроза, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 19:41 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по Казахстану на 3 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди с грозами, местами возможен град – на западе, севере и юго-востоке. В горах юго-востока ночью возможны осадки в виде дождя и снега. Без осадков на востоке, юге и в центре страны.

По республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе возможны пыльные бури, ночью и утром – туман.

В отдельных районах возможны заморозки:

– до -2…-3° на востоке Северо-Казахстанской, западе Абайской, востоке ВКО, севере и западе Павлодарской области;

– до -1…-2° на поверхности почвы на севере Костанайской, Карагандинской и востоке Акмолинской области.

Высокая пожарная опасность сохраняется в 15 регионах, в том числе в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Улытау, Абай, Актюбинской, Мангистауской, Жетысу и Восточно-Казахстанской областях.

В пустынных районах Туркестанской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики выпустили недельный прогноз погоды по Алматы. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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