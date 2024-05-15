Арест заместителя акима района в СКО: Антикор опубликовал оперативное видео
В сообщении ведомства за 15 мая 2024 года сказано, что должностных лиц подозревают в получении взятки в размере 10 млн тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство.
"С санкции следственного суда избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей". Расследование продолжается".Пресс-служба Антикора
Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
10 мая 2024 года стало известно, что чиновника из Жетысуской области подозревают в получении взяток через посредников на системной основе от 20 до 25 тыс. тенге от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности.
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