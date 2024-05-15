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В Астане закрыли мечеть

В Астане закрыли мечеть, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:20 Фото: Zakon.kz
В полицию Астаны поступило сообщение о незаконной деятельности религиозного объединения. Столичные полицейские отреагировали и установили, что пристройка к частному дому по улице Кумбел была оборудована под мечеть, сообщает Zakon.kz.

Также стражи порядка 15 мая 2024 года заявили, что в помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату. На учебной доске было расписано время намаза.

"В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мечеть функционировала незаконно, так как в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, отсутствует".Пресс-служба ДП Астаны

В результате за нарушение законодательства о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы признали виновным и оштрафовали на 184 600 тенге. Кроме того, заключили в ведомстве, незаконная деятельность была приостановлена.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором во время молитвы мужчина нанес сокрушительный удар, а потом начал избивать парня, который совершал намаз рядом с ним. Участники инцидента обратились в полицию с заявлениями.

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Астана 2024 год Религия Полиция
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