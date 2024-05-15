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Законодательство РК

В Казахстане проверят ряд медицинских вузов, попавших в "красную" зону

В Казахстане проверят ряд медицинских вузов, попавших в &quot;красную&quot; зону, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:39 Фото: gov.kz
Министерство здравоохранения Казахстана усилит государственный контроль в сфере образования и научной деятельности, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в последние годы академическая свобода и переход медицинских вузов в автономный режим дали положительные результаты, однако также вызвали определенные проблемы.

"Ослабление государственного контроля привело к снижению качества образования и ослаблению надзора за соблюдением квалификационных требований законодательства. Из-за набора чрезмерного количества студентов ухудшились инфраструктура и качество обучения. Ряд медицинских вузов попали в "красную" зону и подлежат проверке".Пресс-служба Минздрава РК

Для обеспечения высоких стандартов образования и качества подготовки медицинских специалистов Минздрав совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения намерено участвовать во всех комиссиях по проверке и мониторингу деятельности медицинских колледжей и вузов, а также научных исследовательских институтов и научных центров.

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Ранее сообщалось, что Минздрав бьет тревогу из-за низкого качества подготовки студентов в медвузах Казахстана. Подробности по ссылке.

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