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Сколько и какую гумпомощь доставили в Кульсары

Сколько и какую гумпомощь доставили в Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 10:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 20 мая 2024 года, в Центре гуманитарной помощи Жылыойского районе в раздаче продуктов населению задействовано около 60 волонтеров, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

По словам руководителя волонтерского штаба Кульсары Жанаргуль Шаргабаевой, на сегодня запасов продуктов в пункте более чем достаточно.

"Мы раздаем продукты населению по определенному графику. Обеспечиваем всем необходимым порядка 500 семей. На сегодня имеются большие запасы муки, замороженной птицы, яиц, круп, памперсов и постельного белья".Жанаргуль Шаргабаева

Гуманитарная помощь, куда входят непортящиеся продукты, средства гигиены и бытовая химия, поступают в Кульсары с областного центра.

На данный момент с начала ЧС в Жылыойский район было отправлено около 1 тыс. тонн гумпомощи.

18 мая 2024 года в Оперативном штабе заявили, что в Кульсары начнется строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков. На сегодня уже определены участки 74 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый. Жилые дома будут построены за счет областного бюджета и спонсорских средств.

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