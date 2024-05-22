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"Летняя школа" стартует в Казахстане с 27 мая

&quot;Летняя школа&quot; стартует в Казахстане с 27 мая, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 09:12 Фото: primeminister.kz
С 27 по 31 мая 2024 года для школьников из регионов, пострадавших от паводков и прошедших дистанционное обучение в зимний период, стартует "Летняя школа". Об этом передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

Как отмечено в сообщении ведомства за 22 мая, основная цель – повышение качества образования путем восполнения пробелов в знаниях учащихся.

Глава Комитета среднего образования министерства Каныбек Жумашев уточнил, что учащимся из 2622 школ будет предоставлена возможность провести время с пользой в рамках "Летней школы".

"Обучение будет организовано по гибкому графику и в интересном формате. Летняя школа планирует охватить 832 тысячи учащихся, которые проживают в регионах, пострадавших от наводнений и прошедших дистанционное обучение в зимний период из-за неблагоприятных погодных условий".Каныбек Жумашев

Примечательно, что учителя не будут ставить оценки и давать домашние задания.

Также в ведомстве подчеркнули, что "Летнюю школу" ученики посещают с согласия родителей и по собственному желанию.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, где будут отдыхать казахстанские школьники этим летом. По его словам, 2,9 млн детей проведут летние каникулы на 10 743 базах отдыха.

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Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год
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