Обманул казахстанцев на 21,5 млн тенге и скрылся – предполагаемого мошенника отыскали в Азербайджане

Сегодня, 22 мая 2024 года, сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Азербайджана доставлен гражданин Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, подозреваемый с 2021 по 2023 год под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из Объединенных Арабских Эмиратов путем обмана завладел денежными средствами граждан в размере 21,5 млн тенге.

Кроме того, в январе 2022 года он также обманным путем завладел автомашиной марки Toyota Land Cruiser, причинив существенный ущерб потерпевшему на сумму 24 млн тенге.

"После совершения преступлений подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

17 мая 2024 года стало известно, что Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Грузии подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой. Подробности здесь.