В США вооруженный полицейский заставил понервничать известного казахстанского блогера

Известный казахстанский спортсмен, блогер-миллионник Айтым Жакупов в Майами (Флорида, США) столкнулся с местным полицейским при интересных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 16 июля 2026 года он опубликовал видео встречи с местным офицером. Блогер со своими спутниками ехал по дороге в Майами, как вдруг сзади полицейское авто с включенными проблесковыми маячками подало сигнал остановиться. Подошедший коп на английском заявил, что Айтым не включил сигнал поворотника при маневре и попросил предоставить документы: права, регистрацию на авто. Затем внезапно он произнес на русском языке: "Ну если регистрации нет, тогда от вас 200 берпи". После чего все захохотали: полицейский – от того, что разыграл блогера, а сидящие в машине – от неожиданности и чувства облегчения.

Оказалось, что полицейский родом из Туркменистана и давно живет в США. Он подписан на популярного блогера и узнал его, когда тот проехал мимо, и решил так пранкануть его.

Позже Айтым признался, что в первые мгновения ему было вообще не смешно, потому что коп держал руку на кобуре. Поэтому он не убирал руки с руля.

Подписчики блогера отметили, что это настоящий успех – его узнают даже американские полицейские:

Это называется успех.

Вот это поворот.

Вау! Как хорошо он сделал. Аж кровь двигаться начала!

И все равно Айтым держался молодцом, и очень приятно, что его везде узнают.

Даже я напрягся.

Айтым насмотрелся видео, как копы легко застрелить могут в США, руки с руля ни на секунду не убрал. Для пущего эффекта надо было перезарядить ствол.

Полицейский из Туркмении прекрасно говорит на английском, молодец.

Тренер, так круто вас еще не пранковали.

Айтым жути хапнул, развязка, конечно, мощная.

Топ неожиданных концов

Айтым Жакупов – известный казахстанский спортсмен и блогер, один из главных амбассадоров воркаута и здорового образа жизни в Казахстане. Наибольшую популярность в СНГ он получил как создатель и ведущий социально-спортивного реалити-шоу JanaMen, в котором помогает людям с лишним весом кардинально изменить свою жизнь и похудеть.

О том, как он к этому пришел и об особенностях работы с полными людьми, Айтым рассказывал здесь.