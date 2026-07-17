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События

В США вооруженный полицейский заставил понервничать известного казахстанского блогера

блогер Айтым Жакупов в Майами , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 15:46 Фото: Instagram/aitymzhakupov
Известный казахстанский спортсмен, блогер-миллионник Айтым Жакупов в Майами (Флорида, США) столкнулся с местным полицейским при интересных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 16 июля 2026 года он опубликовал видео встречи с местным офицером. Блогер со своими спутниками ехал по дороге в Майами, как вдруг сзади полицейское авто с включенными проблесковыми маячками подало сигнал остановиться. Подошедший коп на английском заявил, что Айтым не включил сигнал поворотника при маневре и попросил предоставить документы: права, регистрацию на авто. Затем внезапно он произнес на русском языке: "Ну если регистрации нет, тогда от вас 200 берпи". После чего все захохотали: полицейский – от того, что разыграл блогера, а сидящие в машине – от неожиданности и чувства облегчения.

Оказалось, что полицейский родом из Туркменистана и давно живет в США. Он подписан на популярного блогера и узнал его, когда тот проехал мимо, и решил так пранкануть его.

Позже Айтым признался, что в первые мгновения ему было вообще не смешно, потому что коп держал руку на кобуре. Поэтому он не убирал руки с руля.

Подписчики блогера отметили, что это настоящий успех – его узнают даже американские полицейские:

  • Это называется успех.
  • Вот это поворот.
  • Вау! Как хорошо он сделал. Аж кровь двигаться начала!
  • И все равно Айтым держался молодцом, и очень приятно, что его везде узнают.
  • Даже я напрягся.
  • Айтым насмотрелся видео, как копы легко застрелить могут в США, руки с руля ни на секунду не убрал. Для пущего эффекта надо было перезарядить ствол.
  • Полицейский из Туркмении прекрасно говорит на английском, молодец.
  • Тренер, так круто вас еще не пранковали.
  • Айтым жути хапнул, развязка, конечно, мощная.
  • Топ неожиданных концов

Айтым Жакупов – известный казахстанский спортсмен и блогер, один из главных амбассадоров воркаута и здорового образа жизни в Казахстане. Наибольшую популярность в СНГ он получил как создатель и ведущий социально-спортивного реалити-шоу JanaMen, в котором помогает людям с лишним весом кардинально изменить свою жизнь и похудеть.

О том, как он к этому пришел и об особенностях работы с полными людьми, Айтым рассказывал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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