В США вооруженный полицейский заставил понервничать известного казахстанского блогера
В своем Instagram 16 июля 2026 года он опубликовал видео встречи с местным офицером. Блогер со своими спутниками ехал по дороге в Майами, как вдруг сзади полицейское авто с включенными проблесковыми маячками подало сигнал остановиться. Подошедший коп на английском заявил, что Айтым не включил сигнал поворотника при маневре и попросил предоставить документы: права, регистрацию на авто. Затем внезапно он произнес на русском языке: "Ну если регистрации нет, тогда от вас 200 берпи". После чего все захохотали: полицейский – от того, что разыграл блогера, а сидящие в машине – от неожиданности и чувства облегчения.
Оказалось, что полицейский родом из Туркменистана и давно живет в США. Он подписан на популярного блогера и узнал его, когда тот проехал мимо, и решил так пранкануть его.
Позже Айтым признался, что в первые мгновения ему было вообще не смешно, потому что коп держал руку на кобуре. Поэтому он не убирал руки с руля.
Подписчики блогера отметили, что это настоящий успех – его узнают даже американские полицейские:
- Это называется успех.
- Вот это поворот.
- Вау! Как хорошо он сделал. Аж кровь двигаться начала!
- И все равно Айтым держался молодцом, и очень приятно, что его везде узнают.
- Даже я напрягся.
- Айтым насмотрелся видео, как копы легко застрелить могут в США, руки с руля ни на секунду не убрал. Для пущего эффекта надо было перезарядить ствол.
- Полицейский из Туркмении прекрасно говорит на английском, молодец.
- Тренер, так круто вас еще не пранковали.
- Айтым жути хапнул, развязка, конечно, мощная.
- Топ неожиданных концов
Айтым Жакупов – известный казахстанский спортсмен и блогер, один из главных амбассадоров воркаута и здорового образа жизни в Казахстане. Наибольшую популярность в СНГ он получил как создатель и ведущий социально-спортивного реалити-шоу JanaMen, в котором помогает людям с лишним весом кардинально изменить свою жизнь и похудеть.
О том, как он к этому пришел и об особенностях работы с полными людьми, Айтым рассказывал здесь.