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Дождь, град, шквал: погода в мегаполисах страны на ближайшие дни

погода, облака, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 11:00 Фото: freepik
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 26 по 28 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

26 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, град, шквал. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +2+4 °C, днем +12+14 °C.

27 мая: переменная облачность, временами дождь. Скорость ветра ночью 9-14м/с. Температура воздуха ночью +6+8 °C, днем +13+15 °C.

28 мая: переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом снег), днем без осадков. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4 °C, днем +10+12 °C.

Алматы

26 мая: облачно, временами дождь, безветренно. Температура воздуха ночью +9+11 °C, днем +11+13 °C.

27 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6 °C, днем +17+19 °C.

28 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13м/с. Температура воздуха ночью +8+10 °C, днем +21+23 °C.

Шымкент

26 мая: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +3+5 °C, днем +17+19 °C.

27 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8 °C, днем +23+25 °C.

28 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14 °C, днем +23+25 °C.

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