Время диалога – эксперты о появлении петиции за развитие промышленности

25 мая на официальном сайте петиций опубликовали обращение "За рост доходов народа! За развитие промышленности!". Эту петицию поддержали представители крупных рабочих коллективов, призвав правительство защитить отечественное производство. Zakon.kz обратился к экспертам за комментариями.

Петиция "За рост доходов народа! За развитие промышленности!", набравшая на данный момент более 13 000 голосов, призывает снизить зависимость экономики Казахстана от нефти и других природных ресурсов.

В обращении говорится, что "создание новых заводов и фабрик обеспечит тысячи рабочих мест для казахстанцев, позволит гражданам приобретать отечественные продукты питания, дома, автомобили, лекарства, наполнит внутренний рынок своими товарами".

Представители нескольких промышленных предприятий с разных регионов страны поддержали эту петицию, озвучив коллективные обращения к правительству.

Так, рабочие завода "СемАЗ" в Семее обратились с просьбой о защите производства, разместив видеоролик на официальной странице в Instagram.

В нем сотрудники предприятия заявляют, что сотни тысяч трудящихся в сфере казахстанской промышленности на крупных, средних и малых предприятиях объединяет желание "создавать свое и жить в развитой стране, где нет дефицита специалистов, которые могут строить заводы, мосты, дамбы и ТЭЦ".

"Без сильной промышленности этого не будет! За каждым из нас стоит семья, дети... Нас, производственников, толкают к тому, чтобы мы снова стали таксистами, продавцами на рынках или вовсе уехали на вахту в другую страну", – говорится в видеообращении.

Петицию поддержали и трудящиеся крупной строительной компании АО "Имсталькон".

"Каждый из нас вносит свой вклад в развитие промышленности Республики Казахстан и мы уверены, что, работая сообща, мы можем добиться больших успехов. Призываем наше правительство и просим главу государства производить дальнейшую работу по поддержке национального производителя", – заявили работники компании.

В схожем ключе высказались в своих обращениях представители компании Qarmet, работники завода QazTehna, Карагандинского литейно-машиностроительного завода и других предприятий.

28 мая на пресс-конференции в правительстве министр промышленности и строительства прокомментировал обращения работников предприятий и новую петицию. Ее появление Канат Шарлапаев связывает с тем, что "есть люди, которые настаивают на поддержании курса развития промышленности". Если новая петиция преодолеет необходимый порог голосов – она будет рассмотрена.

"Сам механизм законодательно предусматривает то, что мы обязательно все петиции, которые набрали соответствующее количественно голосов, будем рассматривать в установленном законодательством порядке", – отметил глава Минпромышленности.

Также Канат Шарлапаев призвал развивать промышленность в Казахстане, довольно резко описав альтернативный сценарий.

"Если мы не будем развивать промышленность, то у нас на всех коробок с надписью Glovo или "Яндекс.Еда" не хватит. Моя принципиальная позиция, что мы должны развивать промышленность. Мы должны реально вкладывать деньги в развитие промышленности и государство будет поддерживать эту мысль, иначе мы останемся страной, которая будет на обочине дальнейшего экономического развития. Я этого не хочу", – заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Zakon.kz обратился за экспертным мнением по ситуации к специалистам. Финансовый консультант Расул Рысмамбетов отметил, любая петиция – это неплохо, это означает, что люди неравнодушны и хотят разобраться в вопросе.

"Сейчас хорошее время начать диалог и объяснить всем нам, как утильсбор собирается, как используется, какая будет долгосрочная польза от его взимания. Утильсбор я рассматриваю более широко: это сбор не только при регистрации автомобилей, но и вообще в целом по переработке. Потому что после того, как мы РОП (расширенные обязательства производителей) закрыли, ситуация стала непонятной. Мы завозим тысячи электромобилей, и потом кто их будет утилизировать – большой вопрос. Другой вопрос – как мы утилизируем батарейки и другие вредные компоненты в товарах". Расул Рысмамбетов

Спикер предположил, что было бы хорошо, если бы Министерство промышленности и строительства представило казахстанцам проект дорожной карты, а автопроизводители рассказали, как они хотят увеличить локализацию.

"Правительство намерено сделать так, чтобы производство было в Казахстане, а производители молчат. Нужно четко знать, когда это будет и как будет выглядеть". Расул Рысмамбетов

Экономист Эльдар Шамсутдинов, комментируя появление петиции за развитие промышленности, напомнил об еще одном документе – петиции, касающейся утилизационного сбора. Это обращение недавно набрало необходимые для рассмотрения 50 000 подписей. Сейчас создается комиссия, до 5 июля министерство промышленности и строительства должно будет озвучить решение по петиции.

"В настоящее время продолжается дискуссия вокруг утилизационного сбора, что является проявлением конфликта интересов между крупными бизнес-группами, промышленниками и импортерами. Важно отметить, что противники утилизационного сбора активно привлекают к обсуждению реактивно настроенную аудиторию, используя для этого острые социальные проблемы. Этот подход порождает значительные риски социальной нестабильности. Организаторы группы противников утилизационного сбора могут столкнуться с трудностями в управлении такой аудиторией, что, в свою очередь, может привести к возникновению конфликтов", – отметил экономист.

При этом, по мнению Шамсутдинова, деловая дискуссия по вопросам утилизационного сбора является нормальной и необходимой практикой. Однако использование социально уязвимых слоев населения в таких обсуждениях может привести к непредсказуемым и потенциально опасным последствиям.

В то же время экономист отмечает, что обе петиции стали позитивным фактором, привлекли внимание казахстанцев к вопросу развития промышленности – важному показателю экономического потенциала страны в целом.