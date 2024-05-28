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"Так злюсь, что скоро стану серебристым блондином" – гнев акима Караганды сняли на видео

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 09:48 Фото: Zakon.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов посетил один из участков ремонтируемых в городе дорог и раскритиковал скорость работы подрядчика, сообщает Zakon.kz.

На видео градоначальник требует ускорить ремонт участка и работать до ночи, если потребуется.

Показанная на видео улица, по словам Кожухова, "разгрузочная" для грузовых машин. И ее ремонт нужно быстрее завершить, с учетом того, что теперь весь транспортный поток направлен по другой и без того загруженной улице.

"Иногда приходится ссориться. Без этого никак. Страшно злюсь, когда медленно идет работа, срывают сроки, не вовремя привозят материал и прочее, прочее, прочее. Так злюсь, что скоро стану совсем серебристым блондином. Осмотрел я, как у нас идут дела по ремонту автодороги по ул. Четская. Мою реакцию можно увидеть на видео", – объяснил свой гнев аким Караганды.

Далее он пояснил для жителей, что в целом нужно отремонтировать 4,5 км от начала Федоровского путепровода до кольца по ул. Волочаевская.

"Работа идет участками, сейчас от кольца до Бухар Жырау приступили к устройству дорожной одежды, демонтируют бетонные опоры освещения, обустраивают ливневку. От моста до Бытовой, и в сторону Молокова снимаем слой старого покрытия. В общем, будем торопить, заставлять подрядчика работать оперативнее. На контроле", – резюмировал Мейрам Кожухов.

Читатели отреагировали на это видео по-разному: кто хвалит акима, кто-то считает такие выезды показухой.

  • Показуха на камеру. Весь город в разрухе, вы только этот участок заметили.
  • Нет, не показуха, это первый аким, работу которого видно. Он работает, город преображается. Спасибо ему.
  • Зато в том году, где аким показывал на видео ремонт дорог, там до сих пор все супер. Так что тут тоже порядок будет.
  • Где ваши заместители и где главные специалисты. Для чего их держите вообще. Если сами везде ходите.
  • Вот это руководитель.
  • Да прекратите, как будто впервые видите, что у нас месяцами дороги не ремонтируют после того, как сняли верхний слой или точечно вырезали ямы.

Ранее аким Караганды "прошелся" критикой по рекламным плакатам в городе. А в качестве примера он привел казахстанского артиста Кайрата Нуртаса.

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