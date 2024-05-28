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Глава колледжа в Мангистау премировал себя на 30 млн, а потом угодил за решетку

Глава колледжа в Мангистау премировал себя на 30 млн, а потом угодил за решетку, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 16:16 Фото: freepik
Директор гуманитарного колледжа в Мангистау украл деньги, предназначенные для выплаты премий работникам. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В распространяемом сообщении за 28 мая 2024 года сказано, что директор в период с декабря 2022 года по август 2023 года, издав необоснованные приказы о премировании 29 работников колледжа, незаконно присвоил денежные средства в размере 29,5 млн тенге.

"16 мая 2024 года приговором Бейнеуского районного суда директору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет по п.2 ч.4 ст.189 УК РК".Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

В заключении отмечено, что деньги осужденный вернул.

Ранее стало известно, что должностных лиц "Казахстан темир жолы" в Костанайской области осудили за коррупцию. Они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива и денежных средств, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге.

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Анастасия Московчук
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