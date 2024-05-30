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Багдат Мусин рассказал о своем намерении

Багдат Мусин рассказал о своем намерении , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 21:52 Фото: Instagram/bagdatmussin
Бывший министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин 30 мая на своей странице в Instagram рассказал о нескольких выводах, которые он сделал во время своей поездки в США, сообщает Zakon.kz.

Напомним, раннее бывший чиновник выложил фото со своей семьей из Сан-Франциско. 

"Одной из основных задач этой поездки было участие в нескольких мероприятиях, посвященных развитию ИИ и вычислительных мощностей для обработки данных. Безусловно, ИИ является технологией, которая уже сравнивается с интернетом по своему будущему влиянию на мировую экономику. Именно для изучения последних трендов и технологических новаций в отрасли ИИ я приехал в долину. Конечно, много хайпа, как при доткомовском буме, но в любом случае это и последующие десятилетия создадут новые мультимиллиардные компании и внесут коррективы в мироустройство", – написал он.

Далее экс-министр поделился с некоторыми основными наблюдениями и выводами.

"﻿﻿﻿Будет расти спрос на вычислительные мощности. Это интересно, потому что именно эта часть бизнеса будет стабильно расти. Можно привести пример: во время золотой лихорадки стабильно разбогатели те, кто продавал лопаты и кирки. Здесь то же самое. Стабильный рост будет у компаний, занимающихся созданием инфраструктуры для больших вычислений. ﻿﻿﻿Нарратив у венчурных капиталистов сегодня меняется намного чаще. В долине признают, что из-за новых открытий в основных ИИ-моделях от OpenAl, Google и Facebook приходится часто менять направления приоритетных проектов. Например, ChatGPT-4 убил многие инициативы, которые еще вчера считались перспективными. Не находясь на острие развития, можно вложить средства в проекты, которые идут не в том направлении", – написал он.

По мнению Багдата Мусина, сейчас появляется множество проектов, использующих термин ИИ в названии, но на самом деле они просто используют API уже существующих моделей и создают интерфейсы для работы с ИИ или встраивают их в бизнес-процессы.

"Это не плохо, но они будут оцениваться гораздо ниже, так как повторить их будет несложно. Но это пройдет с образованием людей. А те, кто не может отличить такие вещи, будут переплачивать. Миф о том, что наличие опыта в низкоуровневом программировании не дает преимуществ перед теми, кто только начал изучать ИИ, – недостоверный. Например, знание Assembler позволяет понять, как работают процессоры и управление памятью, что полезно для оптимизации ИИ-алгоритмов. Это также дает навыки написания высокоэффективного кода, что важно для повышения производительности ИИ-моделей", – отметил он.

Также экс-чиновник подчеркнул, что полученные знания будет использовать "для посильного вклада в развитие ИИ в Казахстане".

"Ведь на волне ИИ предлагается много различных инициатив, которым важна правильная оценка. Неважно, где ты находишься, если ты хочешь вкладывать в развитие страны, ты можешь делать это и из частного сектора, и из общественных организаций. Самое главное – намерение", – заключил он.

30 апреля 2024 года президент Казахстана освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития. Пока он не получил нового назначения. Спустя некоторое время после освобождения от должности в соцсетях пошли слухи, что на Мусина завели уголовное дело. В Антикоре прокомментировали эти сообщения.

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