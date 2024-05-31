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В Бурабае засыхающая река Громотуха обрела новую жизнь

В Бурабае проснулась река Громотуха, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 10:23 Фото: pxhere
Весной 2024 года река Громотуха вновь наполнилась водой и ожила. Об этом Zakon.kz 31 мая рассказали специалисты Государственного национального природного парка "Бурабай".

Как говорится в сообщении нацпарка, из озера Боровое (в его северо-восточной части) вытекает речка Күркіреуік, известная также как Громотуха или Громовая. В многоводные периоды шум от ее течения под мостом был слышен далеко вокруг, что и дало ей название.

"В предыдущие годы река Громотуха страдала от засухи. Ее русло часто пересыхало. Однако в этом году ситуация изменилась. Река снова течет, наполняя жизнь местных экосистем".Старший научный сотрудник ГНПП "Бурабай" Евгений Архипов

Также говорится, что у источников река прослеживается отдельными протоками, а в средней части объединяется в одно русло, протекая в узкой долине с крутыми скалистыми берегами.

Ниже речное русло становится широким и менее извилистым. Затем речка впадает в заболоченный залив озера Большое Чебачье.

Как отмечают специалисты нацпарка, река Громотуха служит важным регулятором уровня воды в озере Боровое, сбрасывая излишки воды в Большое Чебачье.

"Эта весна принесла долгожданное восстановление водного потока, что стало радостной новостью для местных жителей и экологов", – заключили специалисты.

Несколько дней ранее сообщалось о другом интересном случае. Тогда в Бурабае дикий кабан перепутал день с ночью.

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