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В Астане – дожди с градом, в Алматы и Шымкенте – жара до +39°С: трехдневный прогноз от "Казгидромета"

В Астане – дожди с градом, в Алматы и Шымкенте – жара до +39°С: трехдневный прогноз от &quot;Казгидромета&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:47 Фото: unsplash
О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 июня 2024 года, у синоптиков узнал корреспондент Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в столице ожидаются дожди с грозой и градом, а в двух крупнейших мегаполисах страны – жара до +39°С.

В Астане:

  • 6 июня – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С;
  • 7 июня – переменная облачность, временами – дождь, гроза, днем – град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +21+23°С;
  • 8 июня – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.

В Алматы:

  • 6 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С;
  • 7 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С;
  • 8 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С.

В Шымкенте:

  • 6 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С;
  • 7 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +35+37°С;
  • 8 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +37+39°С.

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Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по республике на 6, 7 и 8 июня 2024 года.

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