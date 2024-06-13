В Казахстане арестовали двух блогеров

Два блогера из Туркестанской области решили наживиться на шантаже, но прогадали. Незадачливых "бизнесменов" арестовали. О неудавшейся попытке обогатиться рассказали Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации ведомства за 13 июня 2024 года, два блогера "A" и "E" требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в Facebook, которая порочила его деловую репутацию.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РК, подозреваемые взяты под стражу сроком на два месяца". Препсс-служба прокуратуры Туркестанской области

Также отмечено, что иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

22 мая 2024 года в пресс-службе Верховного суда заявили, что известного казахстанского блогера через суд заставили платить алименты. Тогда речь шла о Дархане Жолшыбекове.