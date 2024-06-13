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В Казахстане арестовали двух блогеров

Трудовое рабство, эксплуатация труда, похищение людей, рабство, принудительный труд , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 12:14 Фото: pixabay
Два блогера из Туркестанской области решили наживиться на шантаже, но прогадали. Незадачливых "бизнесменов" арестовали. О неудавшейся попытке обогатиться рассказали Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации ведомства за 13 июня 2024 года, два блогера "A" и "E" требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в Facebook, которая порочила его деловую репутацию.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РК, подозреваемые взяты под стражу сроком на два месяца".Препсс-служба прокуратуры Туркестанской области

Также отмечено, что иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

22 мая 2024 года в пресс-службе Верховного суда заявили, что известного казахстанского блогера через суд заставили платить алименты. Тогда речь шла о Дархане Жолшыбекове.

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