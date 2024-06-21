За "дедовщину" с рукоприкладством военный офицер получил реальный срок

В военном суде Акмолинского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении командира минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части 31775 Министерства обороны РК, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что подсудимый старший лейтенант М. превысил служебные полномочия, что повлекло нарушение прав троих военнослужащих срочной службы.

Так, 30 января 2024 года командир батареи М. дал команду трем солдатам навести порядок в спальном помещении. Через какое-то время он выразил недовольство беспорядком в помещении. И дал срочникам команду "к бою". После чего стал пинать их, а затем бить по лицу.

"Кроме того, на следующий день 31 января 2024 года, около 09:00 часов во время прохождения практических стрельб на учебном-полевом центре М. дал команду построится личному составу, где в ходе проверки нанес рядовому К. три удара кулаком в область лица, причинив последнему физическую боль и нравственные страдания, унизив честь и достоинство последнего", – сообщили в Военном суде РК.

После возвращения военных в казарму подсудимый обругал этого же рядового нецензурными выражениями, оставил его на улице и заставлял выполнять разные физические упражнения.

"Приговором суда М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 451 Уголовного кодекса, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года", – сообщили в ВС РК.

Осужденный также лишен воинского звания.

В начале июня 2024 года в Акмолинской области осудили солдата, случайно застрелившего другого военнослужащего.