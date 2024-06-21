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Верховный суд опубликовал сообщение по апелляции Куандыка Бишимбаева

Апелляция, Бишимбаев, Байжанов, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 16:09 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Слушания по рассмотрению апелляционных жалоб Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова будут транслировать онлайн, сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении Бишимбаева и Байжанова поступило в апелляционную инстанцию. Постановлением судьи от 11 июня дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10.00.

"Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции. Судебные заседания будут проходить в прямом эфире", – сообщили в Верховном суде.

27 мая стало известно, что апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд. Позже адвокат Бишимбаева озвучил суть апелляционных жалоб.

Куандыка Бишимбаева 13 мая 2024 года приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

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