Какие регионы страны получат 12 млрд тенге на компенсацию потерь бизнеса
По официальным данным, правительство страны приняло постановление о выделении более 12 млрд тенге из своего резерва для компенсации имущественных потерь малого и среднего бизнеса после масштабных паводков. Региональные комиссии уже принимают заявки предпринимателей.
В настоящее время ими рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов МСБ на общую сумму 1,5 млрд тенге. Согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и другие.
Таким образом, указанная сумма из резерва правительства для компенсации имущественных потерь МСБ будет перечислена бюджетам:
- Акмолинской области
- Актюбинской области
- Атырауской области
- Западно-Казахстанской и Костанайской областей
- Северо-Казахстанской области
Днями ранее правительство выделило более 1,1 млрд тенге на восстановление электросетей в ЗКО.