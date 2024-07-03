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Законодательство РК

Какие регионы страны получат 12 млрд тенге на компенсацию потерь бизнеса

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 08:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
3 июля стало известно, какие регионы страны получат 12 млрд тенге на компенсацию имущественных потерь бизнеса после паводков, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным, правительство страны приняло постановление о выделении более 12 млрд тенге из своего резерва для компенсации имущественных потерь малого и среднего бизнеса после масштабных паводков. Региональные комиссии уже принимают заявки предпринимателей.

В настоящее время ими рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов МСБ на общую сумму 1,5 млрд тенге. Согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и другие.

Таким образом, указанная сумма из резерва правительства для компенсации имущественных потерь МСБ будет перечислена бюджетам:

  • Акмолинской области
  • Актюбинской области
  • Атырауской области
  • Западно-Казахстанской и Костанайской областей
  • Северо-Казахстанской области

Днями ранее правительство выделило более 1,1 млрд тенге на восстановление электросетей в ЗКО.

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