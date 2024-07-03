Какие регионы страны получат 12 млрд тенге на компенсацию потерь бизнеса

3 июля стало известно, какие регионы страны получат 12 млрд тенге на компенсацию имущественных потерь бизнеса после паводков, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным, правительство страны приняло постановление о выделении более 12 млрд тенге из своего резерва для компенсации имущественных потерь малого и среднего бизнеса после масштабных паводков. Региональные комиссии уже принимают заявки предпринимателей.

В настоящее время ими рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов МСБ на общую сумму 1,5 млрд тенге. Согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и другие.

Таким образом, указанная сумма из резерва правительства для компенсации имущественных потерь МСБ будет перечислена бюджетам:

Акмолинской области

Актюбинской области

Атырауской области

Западно-Казахстанской и Костанайской областей

Северо-Казахстанской области

Днями ранее правительство выделило более 1,1 млрд тенге на восстановление электросетей в ЗКО.