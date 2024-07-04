От чебуреков до куырдака: чем угощали важных гостей на саммите в Астане

Telegram-канал президентского пула "Борт №1" 4 июля 2024 года опубликовал меню для высокопоставленных гостей на саммите ШОС в Астане, сообщает Zakon.kz.

"Меню, предложенное главам государств – членов ШОС, прибывшим в Астану для участия в саммите организации", – сказано в описании к размещенным снимкам.

Фото: Telegram/bort_01

В меню следующие позиции: салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, куырдак из баранины, чебуреки с телятиной, тушпара из говядины с бульоном, филе каспийского осетра, лаймовый сорбет, говяжий "Брискет" с картофелем по-деревенски, ванильное суфле с карамельным грильяжем.

Фото: Telegram/bort_01

Ранее сообщалось, что во Дворце Независимости 4 июля 2024 года состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира. Кроме того, президент подвел итоги председательства Казахстана в ШОС.