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Защитник сборной Казахстана Роман Асранкулов женился

Защитник сборной Казахстана Роман Асранкулов женился, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 11:03 Фото: Instagram/asrankulov30
24-летний казахстанский футболист, защитник клуба "Тобол" и сборной Казахстана сыграл свадьбу. Его супругу зовут Анна. Она занимается хореографией. Фотографиями с важного мероприятия поделились в пресс-службе клуба, сообщает Zakon.kz.

Добрые пожелания молодой семье опубликованы на странице в Instagram 4 июля:

"Роман Асранкулов вступил в законный брак. Мы поздравляем Романа и его супругу Анну с этим знаменательным событием. Желаем молодой семье счастья, благополучия и долгих лет совместной жизни!"

О предложении руки и сердца стало известно в конце 2023 года.

Ранее 56-летняя голливудская актриса Джулия Робертс опубликовала 4 июля 2024 года в Instagram редкое фото с мужем кинооператором Дэниелом Модером в честь 22-летия со дня свадьбы.

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