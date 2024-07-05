Защитник сборной Казахстана Роман Асранкулов женился

Фото: Instagram/asrankulov30

24-летний казахстанский футболист, защитник клуба "Тобол" и сборной Казахстана сыграл свадьбу. Его супругу зовут Анна. Она занимается хореографией. Фотографиями с важного мероприятия поделились в пресс-службе клуба, сообщает Zakon.kz.

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