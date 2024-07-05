Защитник сборной Казахстана Роман Асранкулов женился
Фото: Instagram/asrankulov30
24-летний казахстанский футболист, защитник клуба "Тобол" и сборной Казахстана сыграл свадьбу. Его супругу зовут Анна. Она занимается хореографией. Фотографиями с важного мероприятия поделились в пресс-службе клуба, сообщает Zakon.kz.
Добрые пожелания молодой семье опубликованы на странице в Instagram 4 июля:
"Роман Асранкулов вступил в законный брак. Мы поздравляем Романа и его супругу Анну с этим знаменательным событием. Желаем молодой семье счастья, благополучия и долгих лет совместной жизни!"
О предложении руки и сердца стало известно в конце 2023 года.
Ранее 56-летняя голливудская актриса Джулия Робертс опубликовала 4 июля 2024 года в Instagram редкое фото с мужем кинооператором Дэниелом Модером в честь 22-летия со дня свадьбы.
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