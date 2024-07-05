Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Улыбающиеся президенты: Акорда опубликовала теплые фото с саммита ШОС

Улыбающиеся президенты: Акорда опубликовала теплые фото с саммита ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:25 Фото: akorda.kz
3-4 июля в Астане прошел 24-й саммит лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. Акорда 5 июля опубликовала теплые фотографии с этого масштабного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В казахстанскую столицу прибыли лидеры и высокопоставленные чиновники девяти постоянно входящих в объединение государств.

саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:25

Фото: akorda.kz

А также президенты стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.

саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:25

Фото: akorda.kz

Также в саммите ШОС принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:25

Фото: akorda.kz

На саммите выступили президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:25

Фото: akorda.kz

Выступая на саммите ШОС, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран "шанхайской десятки". А Какие документы подписали страны-участники по итогам саммита, можно узнать здесь

саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:25

Фото: akorda.kz

саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:25

Фото: akorda.kz

Димаш Кудайберген , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:25

Фото: akorda.kz

Читайте также

ребенок, зонтик
Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля
домбра
Домбру из полицейских авто выстроили в ВКО
Домбра
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Диана Абдуллаева
Астана ШОС Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Еще одного популярного перца арестовали в Казахстане
Еще одного популярного певца арестовали в Казахстане
Футбол
Евро-2024: расписание полуфиналов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: