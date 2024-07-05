Улыбающиеся президенты: Акорда опубликовала теплые фото с саммита ШОС

3-4 июля в Астане прошел 24-й саммит лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. Акорда 5 июля опубликовала теплые фотографии с этого масштабного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В казахстанскую столицу прибыли лидеры и высокопоставленные чиновники девяти постоянно входящих в объединение государств.

Фото: akorda.kz

А также президенты стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.

Фото: akorda.kz

Также в саммите ШОС принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фото: akorda.kz

На саммите выступили президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

Фото: akorda.kz

Выступая на саммите ШОС, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран "шанхайской десятки". А Какие документы подписали страны-участники по итогам саммита, можно узнать здесь.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz