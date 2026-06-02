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Туризм

Жалобы на дорогую воду улучшили условия в аэропортах Турции

Аэропорты Турции, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 03:03 Фото: unsplash
После жалоб пассажиров в аэропортах Турции начали устанавливать бесплатные диспенсеры с водой, сообщает Zakon.kz.

По данным Airport Haber, работы уже завершили в 14 аэропортах. Закупка и монтаж оборудования продолжаются еще в 32.

"В итоге бесплатная вода появится во всех 58 аэропортах страны", – говорится в публикации.

Диспенсеры размещают в зонах регистрации, досмотра, ожидания, прилета и вылета. В новом аэропорту Стамбула Сабиха Гёкчен (ISG) их уже 21.

Проект запустили после жалоб пассажиров на высокие цены бутилированной воды. Известно, что за самую дешевую бутылку воды объемом 0,33 литра необходимо заплатить 90 лир.

На днях в аэропорту Газиантепа открылся новый магазинчик, где продавали воду по 50 турецких лир, но владельцу запретили так существенно снижать цены.

Ранее фанат ПСЖ перепутал города и пропустил финал Лиги чемпионов. Вместо Будапешта он прилетел в Бухарест.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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