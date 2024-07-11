В биоцентре Семея умер амурский леопард

12-летний дальневосточный леопард Лорд скончался от старости и сопутствующих заболеваний в биологическом центре Семея. Это произошло 6 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

О печальном известии сказано на странице центра в Instagram за 10 июля.

"В субботу, 6 июля, не стало нашего леопарда Лорда. Нет лекарства от старости, к большому нашему сожалению. Дальневосточный леопард по кличке Лорд был подарен руководством компании ТОО "Эйкос" в 2022 году. Леопард ранее содержался в частном питомнике в Сарыагашском районе, согласно ветеринарному паспорту, животному 12 лет". Биологический центр Семея

Также отмечено, что продолжительность жизни данных животных в дикой природе составляет в среднем 10-15 лет.

В 2023 году центр обратился к специалистам по диким кошкам и ветеринарным врачам других зоопарков для комплексного обследования. Было проведено ультразвуковое исследование, взяты анализы крови.

"По результатам были выявлены хронические заболевания (пиелонефрит, гепатит, холецистит, энтероколит и атония кишечника), назначено комплексное лечение. Год мы боролись за его жизнь, лечение давало временный эффект, но возраст берет свое… С каждым днем леопард становился малоактивным, часто отказывался от еды, что привело к столь печальному исходу". Биологический центр Семея

Дальневосточный леопард, или амурский леопард, или амурский барс, или восточносибирский леопард, или устар. маньчжурский леопард, в настоящее время находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда и самая редкая из всех больших кошек планеты.

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