Солдата, тронувшего сердца казахстанцев, перевели в Президентский полк "Айбын"

У солдата-срочника, который тронул сердца казахстанцев тем, что на его присяге не присутствовали родные, хорошие новости. Его перевели в Президентский полк, сообщает Zakon.kz.

В июне 2024 года в соцсетях появилось видео с присяги молодых парней, отправлявшихся служить в армию. В центре внимания оказался солдат, которого не приехали поддержать родные. Казахстанцы тогда обратили внимание, что парень улыбался, но в глазах – грусть. Было оставлено множество комментариев в его поддержку.

И вот поддержать молодого человека решили не на словах, а на деле. 10 июля стало известно, что он попал в элитные войска.

"Военнослужащий срочной службы войсковой части 51809 МО РК рядовой Александр Землянкин переведен в Президентский полк "Айбын" Сил особого назначения СГО РК", – сообщили в Службе государственной охраны Республики Казахстан.

Президентский полк "Айбын" расположен в Астане. Служащие в нем ребята обеспечивают безопасность президента, высоких лиц, сохранность символов страны – флага и герба. Солдаты Президентского полка также участвуют в церемониальных и протокольных мероприятиях государственного уровня.

Как Служба госохраны работает на важных государственных мероприятиях, ведомство показало на примере состоявшихся в начале июля 2024 года визитов глав нескольких государств в Астану.