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Солдата, тронувшего сердца казахстанцев, перевели в Президентский полк "Айбын"

Солдат, присяга, не приехали родные, СГО, элитные войска, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 10:24 Фото: кадр видео army_aktau
У солдата-срочника, который тронул сердца казахстанцев тем, что на его присяге не присутствовали родные, хорошие новости. Его перевели в Президентский полк, сообщает Zakon.kz.

В июне 2024 года в соцсетях появилось видео с присяги молодых парней, отправлявшихся служить в армию. В центре внимания оказался солдат, которого не приехали поддержать родные. Казахстанцы тогда обратили внимание, что парень улыбался, но в глазах – грусть. Было оставлено множество комментариев в его поддержку.

@army_aktau Удачи тебе солдат, все еще впереди!!! Не грусти мы стобой!!! #армия#присяга#солдат#служба#родители#любовь#врек#втоп#разлука#мама ♬ оригинальный звук - SADRADDIN

И вот поддержать молодого человека решили не на словах, а на деле. 10 июля стало известно, что он попал в элитные войска.

"Военнослужащий срочной службы войсковой части 51809 МО РК рядовой Александр Землянкин переведен в Президентский полк "Айбын" Сил особого назначения СГО РК", – сообщили в Службе государственной охраны Республики Казахстан.

Президентский полк "Айбын" расположен в Астане. Служащие в нем ребята обеспечивают безопасность президента, высоких лиц, сохранность символов страны – флага и герба. Солдаты Президентского полка также участвуют в церемониальных и протокольных мероприятиях государственного уровня.

Как Служба госохраны работает на важных государственных мероприятиях, ведомство показало на примере состоявшихся в начале июля 2024 года визитов глав нескольких государств в Астану.

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