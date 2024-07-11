Солдата, тронувшего сердца казахстанцев, перевели в Президентский полк "Айбын"
В июне 2024 года в соцсетях появилось видео с присяги молодых парней, отправлявшихся служить в армию. В центре внимания оказался солдат, которого не приехали поддержать родные. Казахстанцы тогда обратили внимание, что парень улыбался, но в глазах – грусть. Было оставлено множество комментариев в его поддержку.
@army_aktau Удачи тебе солдат, все еще впереди!!! Не грусти мы стобой!!! #армия#присяга#солдат#служба#родители#любовь#врек#втоп#разлука#мама ♬ оригинальный звук - SADRADDIN
И вот поддержать молодого человека решили не на словах, а на деле. 10 июля стало известно, что он попал в элитные войска.
"Военнослужащий срочной службы войсковой части 51809 МО РК рядовой Александр Землянкин переведен в Президентский полк "Айбын" Сил особого назначения СГО РК", – сообщили в Службе государственной охраны Республики Казахстан.
Президентский полк "Айбын" расположен в Астане. Служащие в нем ребята обеспечивают безопасность президента, высоких лиц, сохранность символов страны – флага и герба. Солдаты Президентского полка также участвуют в церемониальных и протокольных мероприятиях государственного уровня.
Как Служба госохраны работает на важных государственных мероприятиях, ведомство показало на примере состоявшихся в начале июля 2024 года визитов глав нескольких государств в Астану.