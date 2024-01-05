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Законодательство РК

Провалились под землю: полиция приступила к расследованию гибели спасателей на руднике

Полиция приступила к расследованию гибели спасателей на руднике Фото: Zakon.kz
Полиция Павлодарской области начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

О ходе расследования 5 января 2024 года заявил Рашад Утеуов, заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области.

"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК".Рашад Утеуов

Также, по его словам, создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных следователей.

"Расследование находится на особом контроле Министерства внутренних дел".Рашад Утеуов

В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не разглашается, заключили в полиции.

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Возле шахты в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми. ЧП произошло ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото". В автобусе находились 4 человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

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По последним данным, на месте происшествия задействованы 116 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы "103", а также местных исполнительных органов.

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