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Уроженец Таджикистана организовал подпольное медресе в Алматинской области

Уроженец Таджикистана организовал подпольное медресе в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 16:23 Фото: пресс-служба прокуратуры Алматинской области
Прокуроры установили, что около 20 детей получали уроки религии в подпольном медресе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

При координации прокуратуры Алматинской области, прокуратурой Карасайского района в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство" совместно с правоохранительными и уполномоченными органами выявлено подпольное религиозное медресе, где незаконно воспитывались 19 детей.

"На территории частного дома уроженец Таджикистана обучал детей с использованием религиозной литературы с арабскими надписями. В ходе осмотра изъято 179 экземпляров религиозной литературы, также сотовый телефон и ноутбук, по которым назначены соответствующие экспертизы".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Решается вопрос о привлечение виновного лица к установленной законом ответственности. В настоящее время все дети возвращены родителям.

Эксперт рассказал, что бывает, когда даже в мечетях среди прихожан встречаются те, кто неправильно проповедует ислам и пытается заманить в свой круг других.

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