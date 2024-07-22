Уроженец Таджикистана организовал подпольное медресе в Алматинской области

Прокуроры установили, что около 20 детей получали уроки религии в подпольном медресе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

При координации прокуратуры Алматинской области, прокуратурой Карасайского района в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство" совместно с правоохранительными и уполномоченными органами выявлено подпольное религиозное медресе, где незаконно воспитывались 19 детей.

"На территории частного дома уроженец Таджикистана обучал детей с использованием религиозной литературы с арабскими надписями. В ходе осмотра изъято 179 экземпляров религиозной литературы, также сотовый телефон и ноутбук, по которым назначены соответствующие экспертизы". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Решается вопрос о привлечение виновного лица к установленной законом ответственности. В настоящее время все дети возвращены родителям.

Эксперт рассказал, что бывает, когда даже в мечетях среди прихожан встречаются те, кто неправильно проповедует ислам и пытается заманить в свой круг других.