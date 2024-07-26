Суд вынес решение по экс-супруге Марата Айтенова

26 июля 2024 года суд Астаны вынес решение по экс-супруге Марата Айтенова. Дана Атешова в начале месяца заявила, что ее пытались выселить из дома бывший муж и его доверенные лица. Семейный скандал получил широкую огласку, сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что женщина в ходе семейного скандала выражалась нецензурной бранью в адрес бывшего супруга.

Примечательно, что в суде она свою вину не признала.

"Пояснила, что экс-супруга нецензурной бранью не оскорбляла, а лишь обозначала глагол в форме нецензурной брани. При этом бывший супруг незаконно находился в доме и провоцировал ее". Пресс-служба Верховного суда РК

Санкция ч.1 ст. 73 КоАП предусматривает взыскание – предупреждение или арест на 5 суток.

Также отмечено, что правонарушитель имеет малолетних детей и относится к категории лиц, к которым арест не применяется.

"Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано наличие малолетних детей и совершение правонарушения впервые. Отягчающих – не установлено". Пресс-служба Верховного суда РК

В результате:

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 73 КоАП с наложением административного взыскания в виде предупреждения.

Постановление не вступило в законную силу.

Дана Атешова, бывшая жена Марата Айтенова, который является братом экс-акима Шымкента, 12 июля выступила с громким заявлением. По ее словам, бывший муж и его доверенные лица выселяли ее из дома с применением насилия.

Позже в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.

Между тем в соцсетях распространяют видео, на котором, предположительно, Дана Атешова ударила чем-то по голове Марата Айтенова, после чего у него потекла кровь.

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Уже 15 июля Айтенова арестовали на пять суток.