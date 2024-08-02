Суд признал Марата Айтенова виновным в избиении экс-жены

В Специализированном суде по уголовным делам Астаны 2 августа признали виновным Марата Айтенова в избиении экс-супруги Даны Атешовой при попытке выселения из дома вместе с детьми, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья признал виновным Марата Айтенова в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 109-1 части 1 Уголовного кодекса и назначил ему 12 суток ареста.

Видео, как Марат Айтенов жестоким образом выселяет экс-супругу с детьми из дома, активно обсуждали все: от комментаторов до чиновников. Позже он был арестован на пять суток.



Затем в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга Атешовой возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.

15 июля 2024 года в пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что Марат Айтенов написал заявление на экс-супругу.

26 июля 2024 в суде Астаны прошло рассмотрение по делу Марата Айтенова. Он рассказал о подробностях того дня и сообщил, что признает вину и раскаивается в случившемся. Но тут же добавил, что не причинял умышленного вреда здоровью бывшей супруге.

В этот день свою версию скандального выселения озвучила и Дана Атешова.