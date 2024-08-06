Дело Бишимбаева рассмотрят в Верховном суде

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, осужденный за убийство супруги Салтанат Нукеновой, обжалует приговор в Верховном суде (ВС РК), сообщает Zakon.kz.

В ВС РК обратился и второй осужденный – Бахытжан Байжанов. Об этом стало известно из Судебного кабинета. В начале августа дело поступило в Верховный суд, а 5 августа его передали судье. Материалы – в закрытом доступе. Дата слушания еще не назначена.

Куандыка Бишимбаева 13 мая 2024 года приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

Вердиктом присяжных заседателей Бишимбаев признан виновным в причинении физических и психических страданий потерпевшей путем систематического нанесения побоев, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости, а также в убийстве потерпевшей, совершенном с особой жестокостью. Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

27 мая стало известно, что апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу поступили в столичный городской суд. 26 июня 2024 года апелляционная инстанция оставила приговор Куандыку Бишимбаеву и Бахытжану Байжанову без изменения.